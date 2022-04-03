Движение за права животных UAnimals сообщило, что из почти 500 животных живыми осталось всего 150. Такую страшную находку обнаружили, когда в город 1 апреля вошли наши военные.

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В приют наконец-то смогли добраться волонтеры

Сегодня волонтеры отправились в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. В общей сложности из 485 выжило только 150,

– сказали зоозащитники.

Еще с начала российского вторжения собаки остались закрытыми в вольерах – есть и пить им не приносили. Руководство в приют не наведывалось.

Десятки собак – в очень тяжелом состоянии

В UAnimals рассказали, что 27 животных – в очень тяжелом состоянии, их доставили в клиники. Также организация перечислила 50 тысяч гривен на спасение четырехлапых из Бородянки.

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