Служба безпеки України опублікувала чергові перехоплені розмови російських окупантів зі своїми родинами.

Читайте також Росія буде поневолена США: як росіян вісім років тому лякали війною проти України

Під час однієї з розмов один із загарбників розповідав своїй дружині, як троє танкістів зґвалтували неповнолітню дівчину – їй всього 16 років. Жінку, яка почула це, навіть дещо розвеселила ця історія.

Деградація росіян показується і в тому, що вони починають їсти собак. Про це в розмові зі своїм батьком зізнався ще один з загарбників. Він розповів, що вони "...позавчера алабая захреначили". При цьому, за його словами, сухпайки в них є, але їм захотілося м'яса. А курей та гусей вони вже поїли.

Навіть у батька це викликає огиду: "Бл*, армия наша. Вообще охренеть…"

Запис перехопленої розмови російських окупантів