Служба безопасности Украины опубликовала очередные перехваченные разговоры российских оккупантов со своими семьями.

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Во время одного из разговоров один из захватчиков рассказывал своей жене, как трое танкистов изнасиловали несовершеннолетнюю девушку – ей всего 16 лет. Услышавшую это женщину даже немного развеселила подобная история.

Деградация россиян сказывается и в том, что они начинают есть собак. Об этом в разговоре со своим отцом признался еще один из захватчиков. Он рассказал, что они "... позавчера алабая захреначили". При этом, по его словам, сухпайки у них есть, но им захотелось мяса. А кур и гусей они уже поели.

Даже у отца это вызывает отвращение: "Бл*, армия наша. Вообще охренеть…"