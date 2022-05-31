Российские военные едят собак в Украине

В Службе безопасности Украины опубликовали жуткую информацию, которая не укладывается в голову здорового человека. Российские военные в Херсонской области съели йоркширский терьер.

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Об этом свидетельствует переписка российского военного в телеграме, перехватившей СБУ. Во время разговора с товарищем оккупант заявил, что их ситуация очень плохая. Солдатам страны-агрессора приходится есть собак.

В частности, он написал, что они съели йоркширского терьера.

Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, есть нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширский терьер,

– написал россиянин, который находится на временно оккупированной территории Херсона.

Российский захватчик сетует, что у них нет продуктов потому, что в армии отсутствует логистика. Продукты банально не могут доставить.

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Друг оккупанта в сообщениях написал, что в России пропагандисты заявляют об успешности так называемой "спецоперации". Но военный, который, видимо, уже увидел мощь ВСУ, посоветовал приехать в зону боевых действий и убедиться, что все не так, как рассказывают пропагандисты.

От отчаяния российский военный просит у друга одолжить денег, чтобы приобрести какие-то продукты в Херсоне.

Зверства россиян над животными

Российская агрессия приводит не только к гибели людей и повреждениям инфраструктуры. Также страдают и животные, которые даже не понимают, что происходит. Оккупанты разрушают приюты, экопарки, зоопарки и т.д.

О зверствах российских военных стало известно после того, как была деоккупирована Киевская область. Украинцы стали свидетелями того, что оккупанты массово и жестоко убивали животных.

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В частности, в Гостомеле захватчики сожгли конюшню, в которой было более 30 лошадей. Также благодаря перехваченным разговорам стало известно, что россияне ели животных. После того как они уничтожили гусей и кур, россияне перешли на собак. Один из военных России хвастался, что они приготовили алабая.

Ужасные последствия зверств россиян смогли зафиксировать в Ворзеле Киевской области. Там от собаки остались только лапы, которые россияне прибили к лестнице.

Российские военные жестоко вешали собак с помощью шурупов, после чего "разбирали" несчастных собачек и ели их. Страшно и то, что захватчики оставили останки животных посреди двора.

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