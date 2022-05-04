Нестеровка с первого дня войны попала в оккупацию. Все сурки – у захватчиков, рассказал заведующий лабораторией экологии Харьковского национального университета имени Каразина Владимир Грубник.

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В каком состоянии животные

К счастью, все сурки – живы. Грубник отметил, что несмотря на оккупацию, стараются их обеспечивать, там есть наши люди.

В последний раз заведующему давали информацию о состоянии животных на прошлой неделе. Кроме Тимко, на биостанции живут 36 – 38 сурков.

Брошенные собаки ведут себя как волки

Грубник рассказал, что в общине возникли проблемы с собаками. Многие люди выехали и бросили их. Они сбились в стаи. По словам Грубника, теперь они ведут себя круче, чем волки.

Он рассказал, что на прошлой неделе чудом отбили сурков в клетках от собак.

Четыре собаки вытаскивают клетку из-под шеда (конструкция, в которой стоит клетка) и еще две собаки пытаются разорвать саму клетку, чтобы добраться до зверя и съесть его,

– рассказал заведующий.

Выпустить сурков из клеток нельзя, потому что они не выживут на воле. Грубник напомнил, что сурок – это краснокнижный вид. В Украине исчезают угодья, где они могут нормально жить.

Важно! Когда люди убегали от российского нашествия, кто-то оставил своих любимцев. Были и потерявшиеся зверьки. Поэтому в Украине создали сайт для поиска найденных или потерянных животных.

Известные прогнозы Тимко

Сурок Тимко является известным народным прорицателем. Он дает климатические прогнозы, животное разбудили 2 февраля. По поверью, если заспанный Тимко увидит свою тень – зима будет затяжной.

Тимко прогнозировал, что в этом году весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной. В 2021 году он не увидел тень, но весна пришла в середине марта.

Оккупанты разбомбили ферму

Россияне 30 апреля запустили снаряды в 2 фермерских хозяйства в Запорожской области. В селе Воздвиженка Пологовского района от взрыва разрушились сооружения и погибли домашние животные.

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