В результате первого обстрела, к счастью, никто не пострадал. В свою очередь, в результате второго – погибли домашние животные.
К теме Оккупанты обстреляли фермеров на Запорожье: повреждена хозяйственная техника
В результате вражеского обстрела фермы погибли животные
Ночью 30 апреля российские оккупанты обстреляли фермерское хозяйство Таврической территориальной общины.
В результате повреждены инфраструктура, хозяйственная техника и семена подсолнечника. Пострадавших нет,
– рассказали в Запорожской ОВА.
Днем вражеский авиаснаряд попал на территорию фермерского хозяйства в селе Воздвиженка Пологовского района. В результате взрыва разрушились сооружения и погибли домашние животные. Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.
Какая ситуация в Запорожье: коротко
- Из Запорожья 30 апреля запретили движение транспорта через Каменское в направлении Васильевки. Такое решение связано с ситуацией, сложившейся на маршруте гуманитарного коридора.
- На Запорожье неизвестные пытаются попасть в квартиры местных жителей для "переписи населения". Однако в Запорожском горсовете предупредили, что никакой "переписи" нет и призывали людей быть очень осторожными.
- В результате вражеских обстрелов 28 апреля погибла пожилая женщина. Кроме того, снаряд российских оккупантов разрушил интернат.
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