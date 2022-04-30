В результате первого обстрела, к счастью, никто не пострадал. В свою очередь, в результате второго – погибли домашние животные.

К теме Оккупанты обстреляли фермеров на Запорожье: повреждена хозяйственная техника

В результате вражеского обстрела фермы погибли животные

Ночью 30 апреля российские оккупанты обстреляли фермерское хозяйство Таврической территориальной общины.

В результате повреждены инфраструктура, хозяйственная техника и семена подсолнечника. Пострадавших нет,

– рассказали в Запорожской ОВА.

Днем вражеский авиаснаряд попал на территорию фермерского хозяйства в селе Воздвиженка Пологовского района. В результате взрыва разрушились сооружения и погибли домашние животные. Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.

Какая ситуация в Запорожье: коротко

Из Запорожья 30 апреля запретили движение транспорта через Каменское в направлении Васильевки. Такое решение связано с ситуацией, сложившейся на маршруте гуманитарного коридора.

На Запорожье неизвестные пытаются попасть в квартиры местных жителей для "переписи населения". Однако в Запорожском горсовете предупредили, что никакой "переписи" нет и призывали людей быть очень осторожными.

В результате вражеских обстрелов 28 апреля погибла пожилая женщина. Кроме того, снаряд российских оккупантов разрушил интернат.

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