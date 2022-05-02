В одном из домов, которые разрушили российские оккупанты в Бородянке, обнаружили застрявшего между разрушенными этажами котика. Рыжее животное спасли работники ГСЧС с помощью "ЗооПатруля" – организации, которая сейчас заботится и помогает животным, ставшими жертвами войны.

Важно Эвакуированные мариупольцы в Запорожье, а в Одесской области 3 раза взорвали мост: основное за 68 день войны

Неизвестно, сколько времени кот пробыл в разрушенной квартире и какова судьба его хозяев. Однако животное удалось спасти заботливым работникам ГСЧС и неравнодушным людям.

На Киевщине спасли кота / Фото ГСЧС

Быть орком = покинуть своих убитых бурят гнить в украинской земле, потому что руки заняты украденной стиральной машинкой. Быть украинцем = увидеть в разрушенном до основания доме одинокого кота и бить тревогу. Организовать спасательную операцию по освобождению несчастного животного и не сдаться,

– написали в ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что для спасения рыжехвостого пришлось пригонять автолестницу из другого города – без нее спасатели не смогли бы снять животное и перенести его в безопасное место. Кот сидел возле обвала на 7 этаже многоквартирного дома в Бородянке.

На Киевщине спасли кота / Фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что украинцы – это люди, которые чувствуют ответственность за тех, кому тяжело, поэтому помогают и спасают всех, кто в этом нуждается.

Быть украинцами = быть людьми и чувствовать ответственность за тех, кому тяжело. Помогать. Спасать. Воевать. Побеждать,

– подытожили в ГСЧС.

На Киевщине спасли кота / Фото ГСЧС

Спасатели поблагодарили организацию "ЗооПатруль" и небезразличных украинцев, которые присоединились к необычной спасательной операции маленькой жизни.

Говорят, что рыжие приносят удачу. Пусть она сопровождает каждое доброе сердце, которое присоединилось к этой невероятной спасательной операции!

– написали в ведомстве.

Работники ГСЧС также опубликовали видео спасения пушистого мурлыки. С помощью пожарной машины и заботы человека котик оказался в безопасности.

Спасение рыжего кота в Бородянке: смотрите видео

В поселке, где до сих пор чувствуется запах смерти, случилось маленькое чудо,

– прокомментировали видео спасения в службе ГСЧС.

Смотрите также: Как выглядит Бородянка после оккупантов