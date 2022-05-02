В одному з будинків, які зруйнували російські окупанти в Бородянці, виявили котика, який застряг між понищеними поверхами. Руду тваринку врятували надзвичайники за допомоги "ЗооПатруля" – організації, яка зараз опікується та допомагає тваринам, які стали жертвами війни.

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Невідомо, скільки часу кіт пробув у зруйнованій квартирі та яка доля його власників. Проте тваринку вдалося врятувати турботливим працівникам ДСНС та небайдужим людям.

На Київщині врятували кота / Фото ДСНС

Бути орком = покинути своїх вбитих бурятів гнити в українській землі, бо руки зайняті поцупленою пральною машинкою. Бути українцем = побачити у вщент зруйнованому будинку самотнього кота і бити на сполох. Організувати рятувальну операцію з визволення нещасної тварини і не здатися,

– написали в ДСНС.

У відомстві розповіли, що для порятунку рудохвостого довелося приганяти автодрабину з іншого міста – без неї рятувальники не змогли б зняти тваринку та перенести її в безпеку. Кіт сидів поблизу обвалу на 7 поверсі багатоквартирного будинку в Бородянці.

На Київщині врятували кота / Фото ДСНС

В ДСНС зазначили, що українці – це люди, які відчувають відповідальність за тих, кому важко, тому допомагають і рятують усіх, хто цього потребує.

Бути українцями = бути людьми і відчувати відповідальність за тих, кому важко. Допомагати. Рятувати. Воювати. Перемагати.

– підсумували в ДСНС.

На Київщині врятували кота / Фото ДСНС

Рятувальники подякували організації "ЗооПатруль" та небайдужим українцям, які долучилися до незвичної рятувальної операції маленького життя.

Кажуть, що руді приносять удачу. Тож нехай вона супроводжує кожне добре серце, яке долучилося до цієї неймовірної рятувальної операції!

– написали у відомстві.

Надзвичайники також опублікували відео порятунку пухнастого муркотуна. За допомогою пожежної машини та людської турботи котик опинився в безпеці.

Порятунок рудого кота в Бородянці: дивіться відео

У селищі, де й досі відчувається запах смерті трапилось маленьке диво,

– прокоментували відео порятунку в службі ДСНС.

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