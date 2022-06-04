Пламя полностью охватило главный храм. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что кроме священнослужителей в храме находились около 300 беженцев.

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В церкви убежища искали инвалиды, пожилые люди и дети

Среди людей, которые пытались спастись, были инвалиды, пожилые люди и около 60 детей. В частности, там были люди с младенцами.

В Донецкой епархии УПЦ подтвердили, что кроме монастырской братии и сестер, в храме находилось около 300 беженцев, среди которых инвалиды, пожилые люди, около 60 детей, в том числе младенцы,

– написал он.

Исторический скит Святогорской лавры пылает: видео

Между тем, российские пропагандисты уже пытаются оправдать преступление "второй армии мира", пытаясь столкнуть вину на так называемых "бандеровцев". Якобы это они специально подожгли помещение лавры. Местные жители Святогорска возмущаются циничной ложью россиян, но не удивлены.

Добавим, что эта лавра принадлежит УПЦ московского патриархата. И то, что в ней скрываются люди, всем хорошо известно еще с начала марта.

Справка . Речь идет о деревянном ските Всех Святых, который расположен на Святой горе к юго-востоку от Святогорской Лавры. Сначала его построили в 1912 году, но после второй мировой войны его взорвали представители советской власти. Новая деревянная церковь была построена на месте предыдущего скита после восстановления Украиной Независимости.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину кафиры обстреливают Святогорскую Лавру не впервые.

Предварительные обстрелы Святогорской Лавры:

Предварительный обстрел произошел 30 мая. Тогда россияне обстреляли саму Святогорскую лавру, в результате чего погибли двое монахов и монахиня . Еще трое монахов получили ранения.

4 мая кафиры повредили территорию Свято-Успенской лавры, где скрывались переселенцы. В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Таким образом "асвобадители" ранили семеро человек .

12 марта русские захватчики открыли огонь по Святогорской лавре. В момент атаки врага там находились женщины и дети, которых эвакуировали из Изюма. В сети сразу появилось фото и видео последствий обстрелов.

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