Полумʼя повністю охопило головний храм. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що окрім священнослужителів в храмі перебували приблизно 300 біженців.

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У церкві прихистку шукали інваліди, літні люди та діти

Серед людей, які намагалися врятуватися, були інваліди, літні люди та приблизно 60 дітей. Зокрема там були люди з немовлятами.

В Донецькій єпархії УПЦ підтвердили, що окрім монастирської братії та сестер, в храмі перебувало приблизно 300 біженців, серед яких інваліди, літні люди, приблизно 60 дітей, у тому числі немовлята,

– написав він.

Історичний скит Святогірської лаври палає: відео

Тим часом російські пропагандисти вже намагаються виправдати злочин "другої армії світу", намагаючись спихнути провину на так званих "бандерівців". Нібито це вони навмисно підпалили приміщення лаври. Місцеві жителі Святогірська обурюються цинічній брехні росіян, але не здивовані.

Додамо, що ця лавра належить до УПЦ московського патріархату. Й те, що у ній переховуються люди, усім добре відомо ще від початку березня.

Довідка. Наразі мовиться про дерев'яний скит Всіх Святих, який розміщений на Святій горі на південному сході від Святогірської Лаври. Спершу його збудували у 1912 році, але після Другої світової війни його підірвали представники радянської влади. Нову дерев'яну церкву побудували на місці попереднього скиту після відновлення Україною Незалежності.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти обстрілюють Святогірську Лавру не вперше.

Попередні обстріли Святогірської Лаври:

Попередній обстріл був 30 травня. Тоді росіяни обстріляли саму Святогірську лавру, внаслідок чого загинули двоє монахів та черниця. Ще троє ченців зазнали поранень.

4 травня окупанти пошкодили територію Свято-Успенської лаври, де ховалися переселенці. Унаслідок обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Таким чином "асвабадітєлі" поранили семеро людей.

12 березня російські загарбники відкрили вогонь по Святогірській лаврі. На момент атаки ворога там перебували жінки та діти, яких евакуювали з Ізюма. У мережі одразу з'явились фото та відео наслідків обстрілів.

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