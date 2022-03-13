На момент атаки ворога там перебували жінки та діти, які переховувалися від бойових дій. У мережі вже оприлюднили фото та відео наслідків обстрілів.

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На світлинах і роликах видно, що частина стіни Святогірської лаври у Донецькій області – зруйнована. Окрім цього, від удару повилітали вікна та двері.

Нічого святого у фашистів немає. Їм все одно, що бомбити,

– написав Антон Геращенко.

Наразі інформації про жертв чи постраждалих у результаті нападу російських окупантів немає.