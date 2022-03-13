На момент атаки врага там находились женщины и дети, скрывавшиеся от боевых действий. В сети уже обнародовали фото и видео последствий обстрелов.

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На фотографиях и видео видно, что часть стены Святогорской лавры в Донецкой области разрушена. Кроме этого, от удара вылетели окна и двери.

Ничего святого у фашистов нет. Им все равно, что бомбить,

– написал Антон Геращенко.

Пока информации о жертвах или пострадавших в результате нападения российских оккупантов нет.