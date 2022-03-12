Трагедия произошла еще 11 марта. Во время эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области), оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. Все они пытались добраться до безопасного места – села Остролучье.

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Изначально была информация, что российские головорезы открыли огонь по людям, которые проходили по "зеленому коридору". Однако впоследствии в украинской разведке установили, что люди пытались спастись от захватчиков самостоятельно, а затем начали эвакуацию без согласованного сторонами "зеленого коридора".

"Это очень опасно, ведь оккупационные подразделения без сожаления уничтожают мирное население. Примеров таких военных преступлений за эти 16 дней войны немало", – отметили украинские разведчики.

Поэтому в ГУР еще раз призвали внимательно относиться к информации, доверяя только официальным источникам относительно маршрутов эвакуации и использовать только безопасные пути.