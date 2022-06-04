Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу від 4 червня, саме на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках окупанти зосереджують свої зусилля. Мовиться як про посилення свого війська, так і про спроби взяти штурмом нові позиції.

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Окупанти ви мобілізаційний резерв

Російські військові продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Оскільки вони вже зазнали чималих втрат на цьому напрямку, то їм довелось поповнити особовий склад. Зробили вони це завдяки мобілізаційному резерву другого армійського корпусу. У Генштабі повідомляють, що бої у місті продовжуються.

Відкривають артилерійський вогонь вороги ще й на Бахмутському напрямку. Це дозволило їм йти у наступ. Щоправда, він виявився безрезультативним. Українські військові дали окупантам гідну відсіч, через що тим довелось відійти.

Росіяни хочуть захопити лівий берег Сіверського Дінця

Військові країни-агресорки активні також на Лиманському напрямку. Зокрема неподалік Старого Каравана вони прагнуть захопити частину лівого берега річки Сіверський Донець.

У відомстві підкреслюють, що на Донецькому напрямку ворог уже не настільки стрімко просувається. Причиною цього є банальне виснаження особового складу. Додається до цього морально-психологічний стан бійців, який продовжує знижуватись.

Слов'янський напрямок. Тут окупанти намагаються знизити потенціал ЗСУ. Для цього вони відкривають артилерійський вогонь по Грушувасі, Тетянівці, а також Дібрівному.

Намагались вони ще й взяти штурмом Богородичне, але знову без результату. Крім того, під час спроб наступати на Вірнопілля бійці "другої армії світу" зазнали втрат.