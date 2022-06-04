Как отметили в утренней сводке Генштаба от 4 июня, именно на Северодонецком и Бахмутском направлениях кафиры сосредотачивают свои усилия. Речь как об усилении своего войска, так и попытках взять штурмом новые позиции.

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Оккупанты вы мобилизационный резерв

Российские военные продолжают штурмовать Северодонецк. Поскольку они уже понесли немалые потери на этом направлении, то им пришлось пополнить личный состав. Сделали они это благодаря мобилизационному резерву второго армейского корпуса. В Генштабе сообщают, что бои в городе продолжаются.

Открывают артиллерийский огонь враги еще на Бахмутском направлении. Это позволило им идти в наступление. Правда, он оказался безрезультативным. Украинские военные дали оккупантам достойный отпор, из-за чего пришлось отойти.

Россияне хотят захватить левый берег Северского Донца

Военные страны-агрессорки активны также на Лиманском направлении. В частности, неподалеку от Старого Каравана они стремятся захватить часть левого берега реки Северский Донец.

В ведомстве подчеркивают, что на Донецком направлении враг уже не столь стремительно продвигается. Причиной тому является банальное истощение личного состава. Прилагается к этому морально-психологическое состояние бойцов, которое продолжает снижаться.

Славянское направление. Здесь кафиры пытаются снизить потенциал ВСУ. Для этого они открывают артиллерийский огонь по Грушувасу, Татьяновке, а также Дибривне.

Пытались они еще взять штурмом Богородичное, но опять без результата. Кроме того, во время попыток наступать на Вернополье бойцы "второй армии мира" понесли потери.

Украинцы уничтожили почти 31 тысячу кафиров

С начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы отправили в тот свет десятки тысяч российских захватчиков. Скамьи "двухсотых" уже пополнили 30 850 бойцов "второй армии мира". И эта цифра приблизительна, ведь точно подсчитать потери врага невозможно.

Кроме того, говорится о тысячах уничтоженных вражеских машин. В частности, 1363 танка, 3354 боевых бронированных машин, 661 артиллерийскую систему, 207 реактивных систем залпового огня, 95 единиц средств ПВО, 2325 автомобилей и автоцистерн, а также 51 единица специальной техники.

А еще врага стало на 210 самолетов, 175 вертолетов, 521 БПЛА оперативно-тактического уровня, 120 крылатых ракет и 13 судов меньше.

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