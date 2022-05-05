Слов’янська окружна прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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4 травня 2022 року російська армія нанесла авіаудар по місту Святогірськ Краматорського району на Донеччині. Під приціл окупантів потрапила Свято-Успенська Святогірська лавра, яка нині є притулком для переселенців.

В результаті обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитка. Попередньо відомо, що поранення отримали 7 цивільних громадян.



Окупанти знову обстріляли Свято-Успенську Святогірську лавру

Наразі на місці події працюють слідчі поліції та співробітники ДСНС. Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури встановлюється.

Окупанти вже обстрілювали цю лавру

12 березня російські загарбники відкрили вогонь по Святогірській лаврі. На момент атаки ворога там перебували жінки та діти, яких евакуювали з Ізюма. У мережі тоді показали фото та відео наслідків обстрілів.

Інцидент прокоментував президент. Зеленський заявив, що на території монастиря перебували монахи та сотні біженців. Жодної військової цілі у лаврі чи поряд не було. Додамо, що ця лавра належить до УПЦ московського патріархату.

Нічні удари по Краматорську

У ніч на 5 травня вороги інтенсивно обстрілювали Донеччину. Сильно постраждав Краматорськ. Кількість поранених там зросла до 25, шестеро з них – госпіталізували.

Дивіться відео наслідків нічного обстрілу Краматорська:



Мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що ворог спеціально цілив по житлових районах та центральній частині міста. Кількість пошкоджених житлових будинків – щонайменше 9.

Додамо, що станом на кінець квітня у Краматорську залишалось 40 – 50 тисяч місцевих жителів. Мер міста закликав людей евакуюватися.

Раніше розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомила про найближчі плани Росії. За їх даними, мета окупантів – наступ на Краматорськ та Сєвєродонецьк. Встановити контроль над цими містами ворог прагне, попри опір ЗСУ.

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