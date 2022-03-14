Зеленський жартома сказав, що окупанти на Сході нашої країни вирішили "демілітаризувати і денацифікувати" Святогірську лавру. Вона належить до УПЦ московського патріархату, передає 24 канал.
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Президент Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням до українців. Зокрема, він згадав про цинічний напад окупантів на Святогірську лавру.
Зеленський жартома сказав, що окупанти на Сході нашої країни вирішили "демілітаризувати і денацифікувати" Святогірську лавру. Вона належить до УПЦ московського патріархату, передає 24 канал.
Новина доповнюється…
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