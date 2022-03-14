Зеленский в шутку сказал, что оккупанты на Востоке нашей страны решили "демилитаризовать и денацифицировать" Святогорскую лавру. Она входит в УПЦ московского патриархата, передает 24 канал.

К теме Зеленский об убитом журналисте из США: Это было сознательное нападение российских военных

На момент удара на территории монастыря находились только монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в лавре или рядом с ней не было,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что российские военные не останавливаются даже перед ударами по лаврам. Один этот факт демонстрирует, что вся идеология России просто ложь.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео