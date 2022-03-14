Как подчеркнул украинский президент, оккупанты знали, что делают. Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения 13 марта, сообщает 24 канал.

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Не все на Западе знают, что они творят

Зеленский подчеркнул, что убийство Рено было сознательным. Однако на Западе до сих пор не поняли, какова угроза всему демократическому миру.

Это было сознательное нападение российских военных. Они знали, что они делают. Но, похоже, не все на Западе знают, что они делают,

– заметил президент.

Полное вечернее обращение Владимира Зеленского за 13 марта: смотрите видео

Главное о гибели Брента Рено

Оккупанты расстреляли группу журналистов в Ирпене.

Рено попали в голову. Впоследствии пуля вышла через глаз.

Также ранения получили еще двое корреспондентов. Их доставили в одну из киевских больниц. По последним данным, состояние здоровья пострадавших остается неизвестным.

Брент Рено – гражданин США. Ему был 51 год. Раньше была информация, что он представлял The New York Times, но в издании это опровергли. Правда, отметили: раньше он у них работал.

Вашингтон убийство своего гражданина назвал ужасным и шокирующим. Также в США пообещали ответную реакцию.

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Обратите внимание – оккупанты убили американского журналиста: смотрите видео 24 канала