Як підкреслив український президент, окупанти знали, що роблять. Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 13 березня, повідомляє 24 канал.

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Не всі на Заході знають, що вони роблять

Зеленський наголосив, що вбивство Рено було свідомим. Однак на Заході досі не зрозуміли, якою є загрозу всьому демократичному світу.

Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на заході знають, що вони роблять,

– зауважив президент.

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