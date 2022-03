51-річний Брент Рено і справді багато років публікувався у The New York Times. Але востаннє він співпрацював з виданням у 2015 році.

Заява he New York Times

Посвідчення журналіста The New York Times видали Бренту Рено багато років тому. І його не посилали для фільмування подій в Україні.

Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Брента Рено. Брент був талановитим режисером, який

протягом багатьох років брав участь у The New York Times. Хоча востаннє він брав участь у The Times у 2015 році, він не був на завданні від The Times в Україні,

– йдеться в повідомленні.

У видання додали, що ранні повідомлення про те, що Брент Рено працював у Times поширились через значок Times Press, виданий йому для завдання багаторічної давності.