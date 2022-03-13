51-річний Брент Рено і справді багато років публікувався у The New York Times. Але востаннє він співпрацював з виданням у 2015 році.
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Заява he New York Times
Посвідчення журналіста The New York Times видали Бренту Рено багато років тому. І його не посилали для фільмування подій в Україні.
Ми глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Брента Рено. Брент був талановитим режисером, який
протягом багатьох років брав участь у The New York Times. Хоча востаннє він брав участь у The Times у 2015 році, він не був на завданні від The Times в Україні,
– йдеться в повідомленні.
У видання додали, що ранні повідомлення про те, що Брент Рено працював у Times поширились через значок Times Press, виданий йому для завдання багаторічної давності.