51-летний Брент Рено действительно много лет публиковался в The New York Times. Но в последний раз он сотрудничал с изданием в 2015 году.

Заявление he New York Times

Свидетельство журналиста The New York Times выдали Бренту Рено много лет назад. И его не посылали для съемок событий в Украине.

Мы глубоко расстроены, узнав о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, который

на протяжении многих лет участвовал в The New York Times. Хотя в последний раз он участвовал в The Times в 2015 году, он не был на задании от The Times в Украине,

– говорится в сообщении.

В издание добавили, что ранние сообщения о том, что Брент Рено работал в Times, распространились через значок Times Press, выданный ему для задания многолетней давности.