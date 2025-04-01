Йому був 31 рік. Про це в неділю, 30 березня, повідомили в навчальному закладі, передає 24 Канал.

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Що відомо про захисника

У 2011 році Андрій закінчив Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки, згодом вступив до Західноукраїнського національного університету – там у 2015 році отримав диплом бакалавра за спеціальністю "Комп'ютерні науки". У 2016 році завершив навчання за спеціальністю "Управління персоналом та економіка праці", здобувши кваліфікацію спеціаліста.

У тернопільському навчальному закладі покійного згадують як активіста та лідера, що мав організаторські здібності, був наполегливим, цілеспрямованим, товариським і людяним. Андрій працював у відділі творчої самореалізації та виховання.

Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму. Він був не лише талановитим фахівцем, а й людиною великого серця, яка завжди прагнула справедливості та добра. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях,

– написали в університеті.

Нагадаємо, у боях на східному напрямку загинув 21-річний доброволець із Тернополя Віталій Шаварин. Раніше він працював у Службі судової охорони, а до лав Сил оборони приєднався напередодні Різдва в грудні 2024 року.