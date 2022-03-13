Судячи з оприлюднених відео, журналіст перебуває при свідомості і навіть розмовляє.
Важливо В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times
Як повідомила Анастасія Магеррамова, пораненому журналісту надають допомогу лікарі "Охматдиту".
Вони з колегами потрапили під ворожий обстріл. Зараз наші лікарі надають медичну допомогу пораненому,
– сказала Магеррамова.
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Обстріл журналістів New York Times
В Ірпені, що на Київщині, російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. Загинув 51-річний кореспондент Брент Ренауд. Він намагався показати світу підступність, жорстокість та безжальність окупантів. Ще один журналіст отримав поранення.
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