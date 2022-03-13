Судячи з оприлюднених відео, журналіст перебуває при свідомості і навіть розмовляє.

Важливо В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times

Як повідомила Анастасія Магеррамова, пораненому журналісту надають допомогу лікарі "Охматдиту".

Вони з колегами потрапили під ворожий обстріл. Зараз наші лікарі надають медичну допомогу пораненому,

– сказала Магеррамова.

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Обстріл журналістів New York Times

В Ірпені, що на Київщині, російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів New York Times. Загинув 51-річний кореспондент Брент Ренауд. Він намагався показати світу підступність, жорстокість та безжальність окупантів. Ще один журналіст отримав поранення.

Зверніть увагу! Наразі за Ірпінь точаться бої. Місто, як наголошує міський голова Олександр Маркушин, на 70% українське, а за решту 30% ведуться бої.

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