Як повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов, зараз потерпілих намагаються вивести із зони бойових дій.

Читайте В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів The New York Times

Що відомо про поранених в Ірпені

Окрім вбитого журналіста, через обстріли в Ірпені поранили щонайменше п’ять людей.

Серед них – фотокореспондент та водій, який підвозив журналістів. Обстріли почались з боку стоянки, де перебувають російські військові.

Фотокореспондента Хуана Арредондо шпиталізували до "Охматдиту". У нього поранення м'яких тканин. Травма потребує багатоетапного лікування, його життю нічого не загрожує. Де зараз перебуває поранений водій Микола Давидюк, який підвозив журналістів, поліції невідомо.

Дивіться відео з "Охматдиту":