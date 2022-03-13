Фонд "Справедливість для журналістів" (JFJ) наголосив, що відтоді, як Росія почала повномасштабну війну в Україні, загинули три журналісти.

До теми Зеленський подякував Meta за підтримку України в інформаційній війні

Імена журналістів, які загинули через війну РФ проти України

Журналіст Віктор Дудар – загинув під час бойових дій під Миколаєвом.

Телеоператор Live Євген Сакун – загинув під час ракетного обстрілу в Києві.

Американський журналіст та колишній автор NYT Брент Рено – був убитий в Ірпені, його розстріляли російські військові.

Додамо, що 12 березня 2022 року у місті Каховка Херсонської області зник журналіст газети "Новий день". За даними слідства, його викрали російські окупанти.

Журналісти щодня борються на інформаційному фронті. Втім, є й ті, що працюють на полі бою, ризикуючи своїм життям. Щоб убезпечити журналістів, Збройні сили України попросили ЗМІ позначати службові автівки винятково написом "PRESS".

Важливо – У декількох містах України затримали інформаторів Росії