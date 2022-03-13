Фонд "Справедливість для журналістів" (JFJ) наголосив, що відтоді, як Росія почала повномасштабну війну в Україні, загинули три журналісти.
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Імена журналістів, які загинули через війну РФ проти України
- Журналіст Віктор Дудар – загинув під час бойових дій під Миколаєвом.
- Телеоператор Live Євген Сакун – загинув під час ракетного обстрілу в Києві.
- Американський журналіст та колишній автор NYT Брент Рено – був убитий в Ірпені, його розстріляли російські військові.
Додамо, що 12 березня 2022 року у місті Каховка Херсонської області зник журналіст газети "Новий день". За даними слідства, його викрали російські окупанти.
Журналісти щодня борються на інформаційному фронті. Втім, є й ті, що працюють на полі бою, ризикуючи своїм життям. Щоб убезпечити журналістів, Збройні сили України попросили ЗМІ позначати службові автівки винятково написом "PRESS".
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