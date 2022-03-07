Вставай, почалась війна

Віктор Дудар, загинув під час боїв під Миколаєвом. Герой у перший же день повномасштабної війни пішов до військкомату, щоб у складі збройних сил захищати Україну.

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Дружина розповіла журналістам, що 24 лютого о 5:30 розбудила чоловіка зі словами: “Вставай! Почалася війна!”.

Герой воював на сході

Відомо, що Віктор Дудар пройшов війну на сході країни у 2014 – 2015 роках добровольцем та воював у 80-й десантно-штурмовій бригаді журналістом. Пізніше він став резервістом та займався висвітленням військової тематики та журналістськими розслідуваннями.

Бракує слів аби підібрати слова жалю дружині, донці, родині, близьким, друзям та всьому українському народу.

Дружина героя Оксана Дудар і донька Софія також працюють у сфері медіа

Переді мною досі лежить стосик книжок. Я навіть їх ще не розгортала. Це — подарунок від Віктора на день народження. Він не встиг його вручити сам, — написала на своїй Facebook-сторінці шеф-редакторка видання та дружина загиблого. — Книжки прийшли поштою. 27 я їх не забрала. Віктор дзвонив і просив, щоби сходила на пошту. Хвилювався, бо як це день народження без подарунка.

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