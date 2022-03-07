Вставай, началась война

Виктор Дударь погиб во время боев под Николаевом. Герой в первый же день полномасштабной войны пошел в военкомат, чтобы в составе вооруженных сил защищать Украину.

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Жена рассказала журналистам, что 24 февраля в 5:30 разбудила мужчину со словами: “Вставай! Началась война!”.

Герой воевал на востоке

Известно, что Виктор Дударь прошел войну на востоке страны в 2014 – 2015 годах добровольцем и воевал в 80-й десантно-штурмовой бригаде журналистом. Позже он стал резервистом и занимался освещением военной темы и журналистскими расследованиями.

Не хватает слов, чтобы подобрать слова соболезнования жене, дочери, семье, близким, друзьям и всему украинскому народу.

Жена героя Оксана Дударь и дочь София также работают в сфере медиа

Передо мной до сих пор лежит стопка книг. Я даже их еще не разворачивала. Это подарок от Виктора на день рождения. Он не успел его вручить сам, — написала на своей Facebook-странице шеф-редактор издания и жена погибшего. – Книги пришли по почте. 27 я их не забрала. Виктор звонил и просил, чтобы сходила на почту. Волновался, потому что это день рождения без подарка.

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