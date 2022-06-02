Точна кількість загиблих та постраждалих вірян наразі невідома. Про це розповів священноархімандрит Свято-Успенської Святогірської Лаври, митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон.
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Внаслідок обстрілу Святогірської лаври загинули черниця та 2 монахи
Внаслідок ворожих обстрілів міста Святогірськ 30 травня росіяни завдали руйнувань Свято-Успенській Святогірській Лаврі. Внаслідок цього загинули двоє монахів та черниця. Ще троє ченців зазнали поранень.
З глибоким сумом повідомляю, що 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара,
– розповів митрополит Іларіон.
Наразі неможливо встановити кількість загиблих та травмованих серед вірян. Зв'язок зі Святогірською лаврою вже тривалий час відсутній. Владика Іларіон попросив усіх помолитися за упокій загиблих і якнайшвидше одужання поранених.
Ситуація на Сході: останні новини
- Запеклі бої тривають на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Там росіяни проводять активні штурмові дії. Вони не залишають намірів встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони.
- Також вночі 31 травня загарбники завдали ракетного удару по Слов'янську. Внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей, ще 6 – зазнали поранень. Окрім цього, пошкодилися 7 багатоповерхівок та школа.
- За день до цього росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Обстріли спричинили смерті та поранення серед цивільних. Також руйнувань зазнали 26 цивільних об'єктів – житлові будинки, 2 школи, завод та аміакопровід, критична інфраструктура.
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