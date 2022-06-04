В сети обнародовали видео с места, где раньше была Святогорская лавра.

Важно Из-за русских атак вспыхнул деревянный скит Святогорской лавры

Сейчас там остался только фундамент и выжженная земля. Кое-где еще тлеют остатки деревянного скита Святогорской лавры.

Как выглядит сожженный скит Святогорской лавры: смотрите видео

Оккупанты обстреляли скит Святогорской Лавры: главное

В Донецкой области россияне обстреляли скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. На территории начался масштабный пожар. Пламя полностью охватило главный храм.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что кроме священнослужителей в храме находились около 300 беженцев. Среди людей, которые пытались спастись, были инвалиды, пожилые люди и около 60 детей. В частности, там были люди с младенцами.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрушение скита , освящённого еще в 1912 году, и напомнил о попадании снарядов прямо в монашеские кельи. По его словам, российские кафиры прекрасно осознают, куда направлены их снаряды.

Справка. Речь идет о деревянном ските Всех Святых, который расположен на Святой горе к юго-востоку от Святогорской Лавры. Сначала его построили в 1912 году, но после второй мировой войны его взорвали представители советской власти. Новая деревянная церковь была построена на месте предыдущего скита после восстановления Украиной Независимости.

Предварительные обстрелы Святогорской Лавры

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты обстреливают Святогорскую Лавру не в первый раз. В частности:

Предварительный обстрел произошел 30 мая. Тогда россияне обстреляли саму Святогорскую лавру, в результате чего погибли двое монахов и монахиня . Еще трое монахов получили ранения.

4 мая кафиры повредили территорию Свято-Успенской лавры, где скрывались переселенцы. В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Таким образом враг ранил семь человек .

12 марта русские захватчики открыли огонь по Святогорской лавре. В момент атаки врага там находились женщины и дети, которых эвакуировали из Изюма. В сети сразу появилось фото и видео последствий обстрелов.

Что было раньше – В СБУ показали видео из обстрелянной оккупантами Святогорской лавры: смотрите видео