В сети обнародовали видео с места, где раньше была Святогорская лавра.
Важно Из-за русских атак вспыхнул деревянный скит Святогорской лавры
Сейчас там остался только фундамент и выжженная земля. Кое-где еще тлеют остатки деревянного скита Святогорской лавры.
Как выглядит сожженный скит Святогорской лавры: смотрите видео
Оккупанты обстреляли скит Святогорской Лавры: главное
- В Донецкой области россияне обстреляли скит Свято-Успенской Святогорской Лавры. На территории начался масштабный пожар. Пламя полностью охватило главный храм.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что кроме священнослужителей в храме находились около 300 беженцев. Среди людей, которые пытались спастись, были инвалиды, пожилые люди и около 60 детей. В частности, там были люди с младенцами.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разрушение скита , освящённого еще в 1912 году, и напомнил о попадании снарядов прямо в монашеские кельи. По его словам, российские кафиры прекрасно осознают, куда направлены их снаряды.
Предварительные обстрелы Святогорской Лавры
Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты обстреливают Святогорскую Лавру не в первый раз. В частности:
- Предварительный обстрел произошел 30 мая. Тогда россияне обстреляли саму Святогорскую лавру, в результате чего погибли двое монахов и монахиня . Еще трое монахов получили ранения.
- 4 мая кафиры повредили территорию Свято-Успенской лавры, где скрывались переселенцы. В результате обстрела территории лавры повреждено здание общежития. Таким образом враг ранил семь человек .
- 12 марта русские захватчики открыли огонь по Святогорской лавре. В момент атаки врага там находились женщины и дети, которых эвакуировали из Изюма. В сети сразу появилось фото и видео последствий обстрелов.