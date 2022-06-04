У мережі оприлюднили відео з місця, де раніше була Святогірська лавра.

Важливо Через російські атаки спалахнув дерев’яний скит Святогірської лаври

Зараз там залишився лише фундамент та випалена земля. Подекуди ще тліють залишки дерев'яного скиту Святогірської лаври.

Який вигляд має спалений скит Святогірської лаври: дивіться відео

Окупанти обстріляли скит Святогірської Лаври: головне

У Донецькій області росіяни обстріляли скит Свято-Успенської Святогірської Лаври. На території розпочалась масштабна пожежа. Полум'я повністю охопило головний храм.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що окрім священнослужителів в храмі перебували приблизно 300 біженців. Серед людей, які намагалися врятуватися, були інваліди, літні люди та приблизно 60 дітей. Зокрема там були люди з немовлятами.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на руйнацію скиту, який був освячений ще у 1912 році, та нагадав про влучання снарядів просто у монаші келії. За його словами, російські окупанти чудово усвідомлюють, куди скеровані їхні снаряди.

Довідка. Мовиться про дерев'яний скит Всіх Святих, який розміщений на Святій горі на південному сході від Святогірської Лаври. Спершу його збудували у 1912 році, але після Другої світової війни його підірвали представники радянської влади. Нову дерев'яну церкву побудували на місці попереднього скиту після відновлення Україною Незалежності.

Попередні обстріли Святогірської Лаври

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти обстрілюють Святогірську Лавру не вперше. Зокрема:

Попередній обстріл був 30 травня. Тоді росіяни обстріляли саму Святогірську лавру, внаслідок чого загинули двоє монахів та черниця. Ще троє ченців зазнали поранень.

4 травня окупанти пошкодили територію Свято-Успенської лаври, де ховалися переселенці. Унаслідок обстрілу території лаври пошкоджено будівлю гуртожитку. Таким чином ворог поранив семеро людей.

12 березня російські загарбники відкрили вогонь по Святогірській лаврі. На момент атаки ворога там перебували жінки та діти, яких евакуювали з Ізюма. У мережі одразу з'явились фото та відео наслідків обстрілів.

Що було раніше – У СБУ показали відео з обстріляної окупантами Святогірської лаври: дивіться відео