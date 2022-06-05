Одну з пожеж досі не вдалося загасити – наразі вогнеборці намагаються її ліквідувати. Горить об'єкт інфраструктури.

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Наслідки обстрілів Миколаївщини

Як повідомлялося, 4 червня у Миколаївській області спалахнули 6 пожеж. 2 з них спалахнули в житловому секторі. Ще 2 пожежі трапились на відкритих територіях: одна у лісовому урочищі на площі 4 гектари, яку ліквідували вогнеборці Галицинівської місцевої пожежної команди, друга – на відкритій території площею 3 гектари на території села Стара Богданівка Радсадівської територіальної громади.

Ще одна пожежа виникла на інфраструктурному об’єкті. Загрози розповсюдження вогню немає, але вогонь досі не загасили. Знищено складську будівлю, пошкоджено ще одну.

Також минулої доби рятувальники вилучили один вибухонебезпечний предмет, знайдений на вулиці місцевими жителями.

Пожежі виникають не лише від рук росіян

Важливо зауважити, що за минулу добу на території Миколаївської області виникло 7 пожеж, не пов'язаних із бойовими діями. 4 пожежі виникли внаслідок підпалу сухої трави та сміття на відкритих територіях у Первомайську та Сергіївське Вознесенського району.

Як зауважили в ДСНС, окремої уваги заслуговує випадок, який трапився у Миколаєві на вулиці Гетьмана Сагайдачного, де вогонь з трави перекинувся на автомобільні покришки.

Чоловік намагався самостійно загасити полум'я та отримав опіки. В стані середньої важкості постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу,

– йдеться в повідомленні.

Пожежі на Миколаївщині 4 червня: фото ДСНС

Вибух у Дніпрі, історичний скит Святогірської лаври перетворився на попіл: останні пожежі в Україні

Зранку 4 червня окупанти випустили крилату ракету по території сільськогосподарського підприємства та складах на Одещині, внаслідок чого спалахнула пожежа. Поранено двоє людей.

У Донецькій області росіяни обстріляли історичний Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври. На території розпочалась масштабна пожежа. До вечора скит згорів дотла й від нього залишився лише фундамент. Відомо, що там перебували приблизно 300 людей, серед них люди з інвалідністю, літні люди та діти. Наразі інформація про постраждалих відсутня.

3 червня у Дніпрі на одному з підприємств спалахнула пожежа. Спершу загоряння трапилось у металевому ангарі, згодом там вибухнули газові балони. На жаль, двоє людей загинули. Ще одну госпіталізували до лікарні.

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