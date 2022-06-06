Українським ВМС вдалося відкинути російських окупантів від українських берегів та унеможливити висадку ворожого десанту. Втім, акваторія Чорного моря продовжує перебувати під контролем окупантів.

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Російський флот блокує українські порти

Як повідомили у міністерстві оборони, зараз блокаду цивільного судноплавства у Чорному морі здійснюють орієнтовно 30 російських кораблів та підводних човнів. З початку повномасштабної війни проти України росіяни здійснили ураження 9 цивільних суден. Одне з них внаслідок нападу окупантів затонуло, два мирних моряки загинули.

Нагадаємо, російські окупанти блокують Чорне море з метою ізоляції зон бойових дій та унеможливлюють експорт українського зерна, якого вкрали вже кілька сотень тисяч тонн. Внаслідок дій Росії у світі назріває дуже серйозна продовольча криза.

У звичному для себе терористичному стилі росіяни намагаються шантажувати увесь цивілізований світ. Мовляв, якщо санкції будуть послаблені, то вони розблокують порти. На умови російських терористів ніхто не погоджується, тому ситуація наразі залишається без змін.

Ситуація у Чорному морі: коротко про головне

Загроза ракетних обстрілів мирних українських міст з акваторії Чорного моря зберігається. Кілька суден росіян, які несуть крилаті ракети, перебувають у морі та готові завдати удару.

Разом з тим відомо, що ворог почав обстрілювати наземні об'єкти протикорабельними ракетами, що може свідчити про суттєве скорочення запасів сучасної зброї.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти почали обстрілювати Донецьк з Макіївського напрямку. Ворог хоче звинуватити у своєму злочини ЗСУ, це вже не перша подібна ворожа провокація.

У Сєвєродонецьку тривають гарячі вуличні бої, ЗСУ тримають свої позиції та не дають росіянам окупувати місто. Ворог сподівається на чисельну перевагу та просто закидає наших воїнів "гарматним м'ясом", яке вдалося мобілізувати на окупованій частині Донбасу.

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