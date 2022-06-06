Про це 24 каналу розповів засновник правозахисної організації "Східна правозахисна група" Павло Лисянський. За його словами, мобілізованих із Донбасу ставлять у першу лінію "м'ясорубки".

До теми Води немає, а людей змушують здавати кров на фронт, – Лисянський про критичну ситуацію в ОРДЛО

Вони не хочуть вмирати, розуміють "м'ясорубку", – Лисянський

Усе частіше лунає інформація, що на окупованій частині Донеччині та Луганщини з'являються протестні настрої серед потенційних мобілізованих. Усе через дуже великі втрати, констатував правозахисник. Мобілізованих же масово відправляють "освобождать" Сєвєродонецьк.

Є наказ допомогти військовим контингентам для захоплення Сєвєродонецька. Вони відмовляються йти, тому що кажуть, що це не наша територія, а фактично вони просто не хочуть вмирати. Розуміють, що там м'ясорубка,

– зазначив Лисянський.

Він додав, що російські війська є так званим "іноземним загоном" для примусово мобілізованих у першому та другому армійських корпусах, які створила сама ж Росія. Загалом ж ситуація для окупантів є не надто позитивною.

Павло Лисянський Правозахисник Звісно, що великі втрати. Велика кількість "300-х". Не вистачає крові. Вони ж зараз примусово людей з підприємств та установ змушують здавати кров, тому що багато поранених, крові не вистачає.

Лисянський пояснив, що Росія береже своїх військових і пускає вперед саме примусово мобілізованих та загальномобілізованих з так званих "армійських корпусів". Потім же на фронті йдуть регулярні сили Росії як "іноземзагон".

Лисянський прокоментував ситуацію з мобілізованими Донбасу: дивіться відео 24 каналу

Через масову мобілізацію можуть з'явитись протестні рухи, вважає правозахисник. Однак будь-який протест необхідно притримувати. У нашому випадку хоча б інформаційно.

"Ми маємо розказувати про це. Говорити, як саме зробити протест і які можуть бути форми протесту. Якщо цього не робити, то він затухне. Його задавлять", – припустив він.

Що ще відомо про мобілізованих із Донбасу: коротко

Окупанти відчувають значний брак живої сили у війні проти України. Відтак "мобілізують" на війну всіх, кого можуть, на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

Росіяни не гребують забирати до свого війська з окупованого Донбасу навіть тих, хто за їх "правилами" мав формальні причини уникнути призову – студентів. Матері влаштували масовий бунт й загарбники були змушені відпустити "мобілізованих".

Своєю чергою дружини насильно мобілізованих блокують військову частину. Так вони хочуть домогтися, аби російське окупаційне командування нарешті відпустило додому їхніх чоловіків.

Варто дізнатись – плани Кремля руйнуються через бунт жінок Донбасу: деталі у відео