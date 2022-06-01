Росіяни не гребують забирати до свого війська з окупованого Донбасу навіть тих, хто за їх "правилами" мав формальні причини уникнути призову – студентів. Таке рішення викликало обурення в батьків цих студентів, які влаштували бунти. При цьому вони навіть блокували військові частини, де цих студентів і утримували.

Детальніше Люди на Донбасі вдаються до бунтів і протестів, – Казанський

Про один з таких випадків бунту, коли жінки блокували частину в Донецьку, між собою обговорювали один з учасників окупаційної армії з Донбасу зі своїм знайомим з російської армії.

За словами окупантів, такі бунти дали результат. І студентів вирішили відпустити. Про такий випадок розповів один з учасників окупаційної армії з Донбасу своєму знайомому з російської армії.

"Почали відпускати студентів, приїхали їх матері, подруги та влаштували там протести. Під**аси, незаконна мобілізація, ви ох**їли, куди ви наших дітей привели. Двіж сьогодні був", – розповів один з окупантів.

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Не "резервісти", а "добровольці"

Водночас окупант з Донбасу поскаржився своєму другу на ставлення до тих, кого "мобілізують" в Донецькій області. Їх просто кидають на передову як "гарматне м'ясо".

"Коли на "передок" кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно", – поскаржився окупант.

Примусова "мобілізація"

Росія у війні проти України зазнає чималих втрат живої сили. І щоб їх поповнити, використовує жителів окупованого Донбасу. Там проводять масову мобілізацію. Чоловіків забирають просто з вулиць. В інтернеті вже неодноразово були опубліковані відео "відлову" чоловіків, яких забирають до армії.

Самі "мобілізовані" вже "жартують" про те, що "ДНР" тепер стало "ЖНР" – "жіноча народна республіка". Все через те, що там майже не залишилося чоловіків.

До армії "призвали" і працівників комунальних служб. Відтак в деяких містах окупованого Донбасу проблеми з водопостачанням, адже ніхто не може налагодити систему.

Мобілізують і студентів. І без особливої підготовки кидають на передову в гарячі точки. Таким чином їх використовують як "гарматне м'ясо" для виявлення позиції українських захисників. Адже в Росії не рахуються з втратами українців, яких заставляють воювати на їх стороні.

Зафіксовані випадки, коли "мобілізовані" з Донецької області влаштовували бунти та відмовлялися їхати воювати у Луганську область. Але серед причин – що це "інша республіка".

Дійшло до того, що матері та дружини таких "мобілізованих" почали виходити на акції протесту, вимагаючи повернути синів та чоловіків додому. У відповідь окупанти включили репресивну машину. Таких жінок почали затримувати та звинувачувати їх у роботі на українські спецслужби. За це їм загрожує до 20 років ув'язнення.

Перехоплена розмова окупантів про бунти через "мобілізованих" студентів на Донбасі