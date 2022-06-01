Як тільки росіяни за рахунок неймовірних втрат та кількох знищених батальйонно-тактичних груп взяли під свій повний контроль багатостраждальний Маріуполь, пропагандисти зі складу ЗС Росії одразу ж змінили свої наративи для створення внутрішнього продукту. Під час спроб захоплення міста вони розповідали про "злочини азовців" та намагалися сіяти ненависть до захисників України.

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Крім того, так звані "воєнні кореспонденти" концентрувалися на розповідях про "успіхи росіян на всіх фронтах".

Студентів примусово закидали на смерть

Отримавши настільки жадану Путіним "перемогу" у Маріуполі, російське командування звернуло увагу на те, що у так званих "республіках" ширяться протестні настрої. Дружини та матері мобілізованих почали виходити на вулиці, вимагати від керівництва ОРДЛО повернути примусово відправлених на війну додому.

Для придушення та унеможливлення бунтів росіяни вирішили створити нові темники для пропагандистів, після чого останні почали героїзацію загонів мобілізованих.

Нещодавно в одному з пабліків російського "воєнкора" з'явився пост про "подвиги" мобілізованих жителів Донеччини. Аналогічні сюжети та статті почали масово з'являтися на шпальтах місцевих газет та на телеканалах. Всі вони мали дещо спільне – розповіді про те, як ще до 24 лютого мобілізовані були студентами, шахтарями та слюсарями, але зараз вони нібито перетворилися на досвідчених вояк.



Скриншот поста одного з російських пропагандистів / Скриншот зі спільноти одного з окупантів

Насправді ж ніякими воїнами мобілізовані не були та ними не стали. Адже замість підготовки їх одразу закидали у запеклі бої, без шансів на виживання. Російське командування фактично прикривалося угрупованнями з місцевими мешканцями на найгарячіших ділянках фронтів. Мобілізованих утримували без їжі та іншого забезпечення. Їм не давали змоги перепочити та лише 1 раз дозволили на пару днів повернутися до рідних.

Про те, що командири, ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" та взагалі всіх росіяни ставляться до мобілізованих по-звірячому, стало відомо взагалі всім жителям Донбасу. Навіть тим, хто вірить у "боротьбу з українськими нацистами". Тому, як би не намагалися пропагандисти розповісти про ідейність мобілізованих, вірять їм лише одиниці.

Так, у відповідь на початок інформаційної кампанії з героїзації мобілізованих, місцеві жительки почали висловлювати неприховане обурення у соцмережах. Звісно, всі повідомлення жінок, які не підтримують тотальну беззаконність в ОРДЛО, дуже швидко видаляли модератори, однак ситуація склалася достатньо показова.

Рідні мобілізованих студентів підкреслювали, що "влада" самопроголошених квазіутворень примусово зганяла молодь у пункти збору, де всіх без виключення одразу ж записували у добровольці та відправляли на війну. Без медкомісій, бронювання та навіть можливості зібрати з дому речі. При цьому подібна тотальна мобілізація проходила з порушеннями "конституції" ОРДЛО. За словами рідних примусово відправлених на війну, студентів фактично позбавили права на освіту. Втім, насправді Росія позбавила їх права на життя та майбутнє. Навіть якщо комусь з мобілізованих вдасться вижити, а Путін збереже контроль над частиною українського Донбасу, ніякого гарного життя навіть на рівні до 2022 року у жодному з міст ніколи не буде.



Жителі ОРДЛО про щось здогадуються / Скриншот з місцевої спільноти

Життя мобілізованих рятують бунти на фронті та в тилу

Судячи з усього, єдиним варіантом вижити у бійні на Донбасі для мобілізованих жителів "республік" є протистояння російським військовим як на передовій, так і в тилу. Масові відмови від участі у бойових діях, перекриття доріг з боку дружин та рідних мобілізованих, як показує практика, цілком здатні унеможливити участь людей у війні за примусом.

Попри тотальний контроль над місцевими жителями, який Росія встановлювала впродовж 8 років, військові країни-агресорки не зможуть нічого вдіяти з великою кількістю невдоволених. Так, деяких мобілізованих, чиї дружини організовували мітинги, вже пообіцяли звільнити з "військ" та повернути додому.

Крім того, і російські військові, і представники місцевої "поліції" не будуть здатні до силового придушення будь-якого більш-менш масового протесту в умовах війни.