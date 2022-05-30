Про це 24 каналу повідомив український журналіст та відеоблогер Денис Казанський.

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Він запевнив, що дані станом на 96 день повномасштабної війни показують, що люди дуже незадоволені.

Насправді люди на Донбасі навіть вдаються до локальних бунтів, повстань та акцій "непокори" проти так званої місцевої влади. Це в основному пов’язано з мобілізацією, яку проводять росіяни,

– заявив Казанський.

За його словами, людей просто насильно хапають на вулицях і відправляють на фронт без жодної підготовки. І звісно, вони на війні масово гинуть.

"В окупованому Луганську місцеві жінки також проводили акції “непокори”. В основному виходять матері та дружини мобілізованих чоловіків. Вони вимагали від представників окупаційної влади, щоб їх чоловіків повернули та не забирали на війну", – пояснив журналіст.

Казанський розповів, що деяких з цих жінок згодом арештували та погрожували до 20 років в'язниці. "Тож, "увімкнулася російська машина", яка блокує будь-який спротив та незгоду з тим, що відбувається", – додав він.

Казанський запевнив, що більшість людей, звісно, боїться виходити на такі мітинги, вони просто сидять і чекають, коли все закінчиться.

Журналіст каже, що всіх, кого можливо забрати, окупанти забирають. Навіть комунальників, через що немає нормального водопостачання. За його словами, залишили лише частину чоловіків, які підтримують життєдіяльність міста, наприклад, ті, хто працюють на електростанціях тощо.

Чи є можливість уникнути мобілізації? За словами Казанського, така можливість є, зокрема:

хтось переховується,

хтось живе за іншою адресою та намагається не виходити на вулиці,

хтось за хабар (2,5 тисячі доларів) виїжджає до Росії.

Люди на Донбасі бунтують, – Казанський про примусову мобілізацію



Бунт на окупованих територіях Донбасу: коротко

Дружини чоловіків, яких Росія примусово відправила на війну, 23 травня вирішили перейти до дій. Жінки перекрили дорогу колоні машин, у яких перебували їхні чоловіки, аби мобілізованих не відправили на передову.

За інформацією, окупанти намагались переконати, що везуть вояків на "відпочинок" після участі у бойових діях. Однак насправді мобілізованих чоловіків збиралися перекинути з одного напрямку на інший.

Раніше Людмила Денісова повідомляла, що відомі випадки перестрілок між російськими солдатами та місцевими жителями ОРДЛО, яких примусово мобілізували до російської армії.

Український журналіст Денис Казанський повідомив, що жінкам з окупованих територій Луганської області, які вийшли на мітинг з вимогою повернути чоловіків із зони бойових дій, загрожує 20 років ув'язнення.

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