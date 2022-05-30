Об этом 24 каналу сообщил украинский журналист и видеоблогер Денис Казанский.

Матери из оккупированного Донбасса отказываются давать детей в вузы, чтобы их не отправили на войну

Он заверил, что данные по состоянию на 96-й день полномасштабной войны показывают, что люди очень недовольны.

На самом деле люди на Донбассе даже прибегают к локальным бунтам, восстаниям и акциям "непокорности" против так называемых местных властей. Это в основном связано с мобилизацией, проводимой русскими,

– заявил Казанский.

По его словам, людей просто насильно хватают на улицах и отправляют на фронт без подготовки. И, конечно, они на войне массово погибают.

"В оккупированном Луганске местные женщины также проводили акции "неповиновения". В основном выходят матери и жены мобилизованных мужчин. Они требовали от представителей оккупационных властей, чтобы их мужчин вернули и не забирали на войну", - пояснил журналист.

Казанский рассказал, что некоторых из этих женщин впоследствии арестовали и угрожали до 20 лет тюрьмы . "Итак, "включилась российская машина", блокирующая любое сопротивление и несогласие с происходящим", - добавил он.

Казанский заверил, что большинство людей, конечно, боятся выходить на такие митинги, они просто сидят и ждут, когда все закончится.

Журналист говорит, что всех, кого можно забрать, кафиры забирают. Даже коммунальщиков, из-за чего нет нормального водоснабжения. По его словам, оставили лишь часть мужчин, поддерживающих жизнедеятельность города, например, работающих на электростанциях и т.д.

Есть ли возможность избежать мобилизации? По словам Казанского, такая возможность есть, в частности:

кто-то скрывается,

кто-то живет по другому адресу и пытается не выходить на улицы,

кто-то за взятку (2,5 тысячи долларов) уезжает в Россию.

Люди на Донбассе бунтуют, – Казанский о принудительной мобилизации



Бунт на оккупированных территориях Донбасса: коротко

Жены мужчин, которых Россия насильно отправила на войну, 23 мая решили перейти к действиям. Женщины перекрыли дорогу колонне машин, на которых находились их мужчины, чтобы мобилизованных не отправили на передовую.

По информации, кафиры пытались убедить, что везут воинов на "отдых" после участия в боевых действиях. Однако на самом деле мобилизованные мужчины собирались перебросить с одного направления на другое.

Ранее Людмила Денисова сообщала, что известны случаи перестрелок между российскими солдатами и местными жителями ОРДЛО, принудительно мобилизованными в российскую армию.

Украинский журналист Денис Казанский сообщил, что женщинам с оккупированных территорий Луганской области, вышедшим на митинг с требованием вернуть мужчин из зоны боевых действий, грозит 20 лет заключения .

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