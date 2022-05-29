Російська армія почала відчувати нестачу "гарматного м'яса", позаяк їхні втрати у війні проти України сягнули вже 30 тисяч. Для поповнення втрат вони вирішили зігнати у свої ряди всіх чоловіків на територіях так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Бунти через примусову мобілізацію

Втім, росіянам доводиться зустрічати з опором, адже помирати від куль українських героїв на тимчасово окупованих територіях ніхто не палає бажанням. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Згідно з її інформацією, в так званих "ЛНР" та "ДНР" внаслідок примусової мобілізації чоловічого населення назрівають серйозні бунти. Вже зараз готуються акції протесту чоловіків, які не хочуть ставати "гарматним м'ясом", та дружин незаконно мобілізованих. Заходи будуть спрямовані проти "влади" незаконних псевдодержав.

Також відомо про випадки перестрілок між російськими солдатами та місцевими жителями, яких примусово мобілізували до російської армії. так звана "військова прокуратура" намагається придушити протести та розганяє усіх невдоволених, але це лише загострює ситуацію.

Окрім того, правозахисники повідомляють про те, що кількість випадків складання зброї в "арміях" самопроголошених псевдодержав впродовж останніх двох тижнів суттєво зросла, їх почали рахувати тисячами.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях: коротко про останні події

"Заступник" голови окупаційної влади тимчасово окупованої Херсонщини Кирило Стремоусов заявив про те, що російські окупанти наразі не будуть проводити "референдуму" та приєднувати окуповані території до Росії. Рашисти відкладають цей план на наступний рік, адже сподіваються на те, що зможуть встояти перед контрнаступом ЗСУ та втримати захоплені території.

Хоробрі мешканці Мелітополя продовжують чинити активний спротив російським окупантам. Люди провели патріотичний мітинг та заспівали гімн України. Мелітопольці вкотре заявили про те, що не збираються підкорятися ворогу та жити за його правилами.

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