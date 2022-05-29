Для цього доведеться визнати, що навіть більш скромні цілі на Донбасі реалізувати не вдається. Тобто дилема, як така, для російських еліт полягає в наступному: або починати масштабне вливання додаткових ресурсів, або змиритися з існуючим станом речей і переходити до оборони.
Читайте Росія не збирається віддавати Донбас і планує новий повномасштабний наступ в Україні
Що робитимуть росіяни
Гіпотетично, вони могли б створити якісь нові з'єднання. Зрозуміло, що на це б пішов не тиждень, і навіть не два, враховуючи радянські запаси техніки. Так, вона далеко не вся в нормальному стані, але принаймні її частина у менш-більш функціональному стані.
Однак і це не вирішить завдання зі створення такої сили, яка б могла собі дозволити вирішення стратегічних завдань. Тому це було б лише відтермінування неминучого провалу.
Росіянам бракує сил для вирішення стратегічних завдань в Україні / Фото Getty Images
Важливо Справа не в Україні: Путін може повторити долю Муссоліні
Армія Росії перейде в оборону
Відтак вже невдовзі, на мою думку, буде перехід до оборони і спроба зіграти на тих суперечностях, які існують на Заході в плані санкційного тиску і підтримки України.
В результаті буде спроба вчергове зробити ставку на замороження конфлікту на тих позиціях, які сьогодні займають росіяни.
Також цікаво – ЗСУ майстерно знищили два танки окупантів: дивіться відео