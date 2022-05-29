Для этого придется признать, что даже более скромные цели на Донбассе реализовать не удается. То есть дилемма, как таковая, для российских элит заключается в следующем: либо начинать масштабное вливание дополнительных ресурсов, либо смириться с существующим положением вещей и переходить к обороне.

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Что будут делать россияне

Гипотетически, они могли бы создать какие-то новые соединения. Понятно, что на это бы ушла не неделя, и даже не две, учитывая советские запасы техники. Так, она далеко не вся в нормальном состоянии, но по крайней мере ее часть в более или менее функциональном состоянии.

Однако и это не решит задачу по созданию такой силы, которая бы могла себе позволить решение стратегических задач. Поэтому это была бы лишь отсрочка неизбежного провала.

Россиянам не хватает сил для решения стратегических задач в Украине / Фото Getty Images

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Армия России перейдет в оборону

Поэтому уже вскоре, по моему мнению, будет переход к обороне и попытка сыграть на тех противоречиях, которые существуют на Западе в плане санкционного давления и поддержки Украины.

В результате будет попытка в очередной раз сделать ставку на замораживание конфликта на тех позициях, которые сегодня занимают россияне.

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