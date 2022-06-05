Про це 24 каналу повідомив засновник правозахисної організації Східна Правозахисна Група Павло Лисянський. Він наголосив, що зараз в ОРДЛО протестні настрої просто зашкалюють.

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Майже не залишилось чоловіків

За словами Лисянського, у першу чергу такі настрої зумовлені тим, що на тимчасово окупованих територіях практично не залишилося чоловіків, оскільки їх масово мобілізують до армії окупантів. Внаслідок цього жінки почали протестувати.

Він наголосив, що зараз вже почалися репресії проти жінок, а дітей забирають та депортують. Зрозуміло, що місцеві все бачать і їм це також не подобається.

Гуманітарна катастрофа

Друга і не менш важлива причина – це гуманітарна криза на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей. Лисянський наголосив, що катастрофічно не вистачає води, медикаментів.

За його словами, для таких груп людей, як ВІЛ-інфіковані, хворі на туберкульоз та діабет – ліків залишилося на місяць. Для підтримувальної терапії для наркозалежних теж не вистачає препаратів, які до цього імпортували. Водночас так звана російська "політика заміщення" не працює, тому людям просто немає, де брати ліки.

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Медичних працівників теж немає, оскільки практично всіх російські окупанти мобілізували на фронт. Мовиться не тільки про лікарів, але й санітарів. Тобто люди на тимчасово окупованих територіях не можуть отримати будь-яку медичну допомогу.

Брак води

Води немає, а людей змушують здавати кров на фронт,

– заявив Лисянський.

Водночас, як він зауважив, з водою проблеми не тому, що її просто нема. Російські окупанти розвозять якусь технічну воду, однак забувають попередити, що вона не хлорована, оскільки в них немає реагентів.

Можливо, вони й кажуть, що її не потрібно вживати, але люди п'ють, оскільки більше нічого. Внаслідок цього хворіють, а в медзакладах їм ніхто не може допомогти, бо нікого немає,

– розповів він.

Крім того, російські окупанти примусово забирають воду, яка є в підприємців, мовляв, на фронт. Водночас на цьому не зупиняються – вони гребуть все, що забажають, виправдовуючись потребами військових. Тобто знову почали обкрадати підприємців.

Усі хочуть нажитися

За словами Лисянського, потрібно розуміти, що зараз на окупованих територіях сила силенна різних проросійських та російських угрупувань. Водночас всі вони хочуть нажитися, тому вимагають, аби їх підтримували – тобто віддавали все, що вони захочуть.

"Люди вже не знають, що робити", – підсумував Лисянський.

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