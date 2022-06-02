Мобілізованих з окупованої Донеччини та Луганщини навіть не намагаються врятувати. Вони для російської армії "не у пріоритеті". Поранених просто залишають стікати кров'ю без їжі та ліків, повідомляє 24 канал.
Зауважте ЗСУ затягнули окупантів у пастку в Сєвєродонецьку, а тепер рвуть їх, – Арестович
Жителів окупованого Донбасу закинули, зокрема, під Комишуваху (поблизу Попасної на Луганщині). Станом на 2 червня вже відомо про колосальну кількість загиблих.
Поранених залишають чекати смерті
З-під Комишувахи поранених вивозять вантажівками до Стаханова. Зокрема, лише упродовж дня 31 травня привезли 100 людей. Вже 1 червня – ще 150.
Поранених залишають у лікарні. Однак про жодну медичну допомогу не мовиться. Немає навіть найпростіших знеболювальних, які могли б полегшити агонію.
Операцій пораненим не роблять. Стікаючи кров'ю, люди вмирають у муках.
Ті, у кого за медичними показникми є шанси вижити, без ліків, їжі та грошей