Мобілізованих з окупованої Донеччини та Луганщини навіть не намагаються врятувати. Вони для російської армії "не у пріоритеті". Поранених просто залишають стікати кров'ю без їжі та ліків, повідомляє 24 канал.

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Жителів окупованого Донбасу закинули, зокрема, під Комишуваху (поблизу Попасної на Луганщині). Станом на 2 червня вже відомо про колосальну кількість загиблих.

Поранених залишають чекати смерті

З-під Комишувахи поранених вивозять вантажівками до Стаханова. Зокрема, лише упродовж дня 31 травня привезли 100 людей. Вже 1 червня – ще 150.

Поранених залишають у лікарні. Однак про жодну медичну допомогу не мовиться. Немає навіть найпростіших знеболювальних, які могли б полегшити агонію.

Операцій пораненим не роблять. Стікаючи кров'ю, люди вмирають у муках.

Ті, у кого за медичними показникми є шанси вижити, без ліків, їжі та грошей