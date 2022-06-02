Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У розмові жителі окупованого Донецька скаржаться, що російське військове командування не відпускає нікого на ротацію.

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Дружини блокують частину

Один зі співрозмовників розповів, що дружини "мобілізованих" блокують військову частину. Так вони хочуть домогтися, аби російське окупаційне командування нарешті відпустило додому їхніх чоловіків.

"105 і 107 полк вже в Донецьку, однак їх не відпускають. Дружини блокують військову частину, але додому не дозволяють", – розповів житель окупованої території Донецької області.

Мобілізовують непридатних

У розмові чоловіки також жалілися, що окупаційне командування "мобілізувало" їх навіть попри непридатність до військової служби, що підтверджують документи. Мовляв, вони мали самі попередити про це завчасно.

"Навіть те, що нас набрали за "білими білетами" – це не порушення. Ми нібито мали попередити, що він в нас є. Тут взагалі цирк. Зараз однаково буду писати скаргу, пішли на**й", – сказав один з учасників перехопленої розмови.

Безлад на фронті

Також один з "мобілізованих" розповів, що в їхній частині повний безлад. Він зазначив, що через вибрики деяких солдатів – українські військові визначили місце їхнього перебування й обстріляли його.

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Він розповів, що деякі їхні військові роз'їжджають по селах на "віджатому" автомобілі та шукають інтернет, вилізаючи на різні підвищення, чим привертають увагу. Крім того, наголосив, що в батальйоні продовжується масове пияцтво.

"Від них вже село виє. Неадеквати", – сказав він.

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