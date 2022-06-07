Общая сумма контракта составит около 3 миллиардов злотых. В долларах это около 628 миллионов.

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Кто будет финансировать оружие для Украины

Сейчас мы подписываем один из самых больших контрактов на вооружение за последние три десятилетия на поставку оружия в Украину. Это оружие хорошо проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет важным полем боя,
– заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что финансировать это оружие Европейский Союз и Госбюджет Украины.

Какую именно военную технику отправят в Украину – неизвестно. Заметим, иногда государства не сообщают детали о том, какое оружие предоставляют нашему государству. Это делают из соображений безопасности, чтобы враг не узнал о ней и не подготовился.

Заметим, что недавно делегация польского правительства во главе с Моравецким посетила Киев. Партнеры заверили, что будут поддерживать наше государство в войне и на пути членства в НАТО и Европейском Союзе.

Стороны договорились об активном сотрудничестве между предприятиями и создании совместного завода. На нем планируют производить оружие и военную технику. Украинский премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень, а также позволит создать современные виды оборонного оружия.

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