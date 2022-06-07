Загальна сума контракту становитиме майже 3 мільярди злотих. У доларах це близько 628 мільйонів.

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Хто фінансуватиме зброю для України

Зараз ми підписуємо один із найбільших контрактів на озброєння за останні три десятиліття на постачання зброї в Україні. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде важливою полі бою,

– заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що фінансуватимуть цю зброю Європейський Союз та Держбюджет України.

Яку саме військову техніку відправлять в Україну – невідомо. Зауважимо, іноді держави не повідомляють деталей про те, яку зброю надають нашій державі. Це роблять з міркувань безпеки – аби ворог не дізнався про неї та не підготувався.

Зауважимо, нещодавно делегація польського уряду на чолі з Моравецьким відвідала Київ. Партнери запевнили, що будуть підтримувати нашу державу у війні та на шляху до членства в НАТО й Європейському Союзі.

Сторони домовилися про активну співпрацю між підприємствами та створення спільного заводу. На ньому планують виготовляти зброю та військову техніку. Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень, а також дозволить створювати сучасні види оборонної зброї.

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Останні новини про війну в Україні

Президент Володимир Зеленський розповів, що для того, аби вести потужний наступ, в України має бути в 10 разів більше техніки та військових. Саме тому партнери повинні підтримувати нашу державу та надавати їй зброю. Важливою є і санкційна політика, адже вона може змусити Росію відмовитися від ультиматумів та сісти за стіл переговорів.

У Міністерстві внутрішніх справ попередили мешканців Волинської області про загрозу перекидання диверсійно-розвідувальних груп з території Білорусі. Росіяни можуть зробити це для того, щоб українському військовому командуванню довелося перекинути частину військ з гарячих точок на Сході та Півдні. Тоді вороже військо отримали б перевагу.

Неподалік міської ради в тимчасово окупованому Херсоні в обід 7 червня пролунав вибух. За даними місцевих ЗМІ, на місце події прибув автомобіль швидкої допомоги. Що саме трапилося – невідомо.

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