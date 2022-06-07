Який вкид зробили пропагандисти

На брехню пропагандистів вказав речник МЗС України Олег Ніколенко. У російських ЗМІ з'явилася інформація, що Росія буцімто була готова зупинити так звану "спецоперацію" у березні під час переговорів Кулеби та Лаврова.

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Пропагандисти цинічно збрехали, сказавши, що тоді Україна запропонувала нейтральний статус та гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму.

Російські ЗМІ заявляють, що російський президент Володимир Путін, який розв'язав криваву війну, начебто був готовий піти на цей крок. Пропагандисти цинічно звинувачують Україну, на яку в їхній уяві натиснув Захід, через що Київ нібито й відкликав "свою пропозицію".

Що було насправді

Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що під час зустрічі Кулеби та Лаврова єдиним питанням, яке порушував український міністр, було відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних з Маріуполя.

Ніколенко нагадав, що Лавров під час зустрічі зізнався, що "не мав повноважень обговорювати ні це питання, ні будь-яке інше питання припинення російсько-української війни".

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За словами речник МЗС України, російські пропаганди зробили вкид, адже Росія готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів Херсонщини та Запоріжжя, вигадуючи виправдання для продовження війни.

Для деяких західних діячів, які досі вірять в діалог з Путіним, має нарешті стати зрозумілим: Росія не зацікавлена в переговорах. Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців. Як вже зазначав Дмитро Кулеба, зволікання із допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії проти України,

– зауважив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що Путіна зупинять санкції, заборона на російський експорт, газове ембарго та важке озброєння для України, включно з РСЗВ.

Що відомо про переговори України та Росії

Україна від початку повномасштабної агресії з боку Росії намагалася покласти край війні дипломатичним шляхом. Українська делегація навіть погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю, яка дозволила Росії зі своєї території бомбити Україну.

У березні – квітні Туреччина стала посередником між Україною і Росією: спершу відбулася зустріч Кулеби та Лаврова, а згодом у Стамбулі переговори провели делегації. Тоді-то й Україна виклала свої пропозиції щодо припинення війни, але Кремль так і не відповів.

Мирні переговори між Україною та Росією призупинені, адже Москва висуває погрози та ультиматуми. У Кремлі цинічно натякнули, що хочуть, аби Київ пішов на територіальні поступки.

Водночас Україна готова знову сісти за стіл переговорів, якщо Росія відведе війська на позиції станом на 23 лютого.

Також слід додати, що в Євросоюзі почали критикувати лідерів Європи, які намагаються підтримувати зв'язок з Путіним. Голова комісії закордонних справ естонського парламенту Марко Міхкельсон заявляв, що це шлях до нової агресії.

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте заявляв, що розмови з Путіним – це "дзвінки терористу". Вона наголосила, що Путіна можна зупинити тільки на полі бою.

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