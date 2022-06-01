Визит в Украину провела делегация правительства Польши во главе с Председателем Совета министров Матеушем Моравецким. Польша заверила, что поддерживает движение Украины к НАТО и ЕС, а также заявила о готовности налаживать сотрудничество во всех возможных сферах.

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Совместное предприятие по изготовлению оружия

По итогам встречи стороны подписали несколько важных документов. В частности, Польша будет помогать Украине в развитии общин. Также речь идет о внедрении европейских практик использования европейских фондов.

Наши министерства энергетики будут работать над тем, чтобы интегрировать Украину в энергетические проекты Европы. Важных договоренностей удалось добиться и в оборонной сфере.

В частности, стороны согласовали активное сотрудничество между предприятиями и строительство совместного завода, на котором будут производить оружие и военную технику.

Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонного оружия.

– заявил украинский премьер Денис Шмигаль.

Война России против Украины: последние новости

Контрнаступление героических воинов ВСУ удается проводить контрнаступление в Херсонской области. Как сообщили в Министерстве обороны, от российских кафиров удалось освободить несколько населенных пунктов.

США согласовали предоставление Украине нового пакета военного оружия. ВСУ получат много оружия для эффективного противостояния российским оккупантам.

Украинским воинам в Луганской области удалось невозможно. Несмотря на постоянные обстрелы и опасность, им удалось доставить гуманитарную помощь в Горную общину, а также эвакуировать 9 мирных людей.

Артиллерия ВСУ нанесла просто фантастический удар российским оккупантам в Лимане. Главарь так называемого ДНР Денис Пушилин приехал в город вместе с десятками кадыровцев. Атака наших героев – и 40 кадыровцев во главе с подполковником Димаевым уже на концерте Кобзона. Пушилин получил ранение, о тяжести которого пока ничего неизвестно.

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