Украина и Польша – вместе

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время украино-польской межправительственной консультации. Он отметил, что в войне России против Украины есть тысячи минусов, но можно увидеть несколько важных плюсов.

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Это когда ты понял, кто есть кто. Кто просто сосед, кто друг, кто партнер, а с кем по жизни нам идти вместе. Самое важное для нас это поддержка украинцев, временно и вынужденно покинувших свою страну и уехавших в Польшу. Я хочу поблагодарить вас за такую близость и человечность к украинцам и особенно я хочу поблагодарить народ Польши за это,

– сказал Зеленский.

Благодарность за детей

Он отметил, что днем защиты детей пообщался с малышами, которые были вынуждены переехать из-за войны в Польшу и они ему рассказали, что всем довольны.

"Спасибо, что относитесь к нашим детям, как к своим, они не чувствуют себя беженцами, не чувствуют искусственности, и не чувствуют себя лишними. Я считаю это самым главным, потому что дети – это те продолжения отношений наших государств и их общего будущего. И я в него верю – в новый этап отношений между Польшей и Украиной. Это единственный плюс, который сделало российское руководство этой войной – они нас объединили», – добавил Зеленский.

Все разногласия – в прошлом

Он отметил, что страны забудут все те разногласия, которые были между ними в прошлом и украинцы точно будут помнить, что поляки сделали для их государства. Презент также выразил надежду, что Польша благодарна украинцам также за то, что они стали, чтобы защитить общие ценности всей Европы, которая думает о жизни, а не приносит своим оружием смерть.

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