Україна та Польща – разом

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час українсько-польської міжурядової консультації. Він зазначив, що у війні Росії проти України є тисячі мінусів, але можна побачити й декілька важливих плюсів.

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Це коли ти зрозумів, хто є хто. Хто є просто сусід, хто друг, хто партнер, а з ким по життю нам йти разом. Найважливіше для нас це підтримка українців, які тимчасово і вимушено залишили свою країну і поїхали до Польщі. Я хочу подякувати вам за таку близькість і людяність до українців і особливо я хочу подякувати народу Польщі за це,

– сказав Зеленський.

Подяка за дітей

Він зазначив, що вдень захисту дітей поспілкувався з малечою, яка була змушена переїхати через війну до Польщі і вони йому розповіли, що всім задоволені.

"Дякую, що ставитесь до наших дітей, як до своїх, вони не відчувають себе біженцями, не відчувають штучності, та не відчувають себе зайвими. Я вважаю це найголовнішим, бо діти – це саме ті продовження відносин наших держав і їхнього спільного майбутнього. І я в нього вірю – в новий етап відносин між Польщею та Україною. Це єдиний плюс, який зробило російське керівництво цією війною – вони нас об'єднали" – додав Зеленський.

Усі розбіжності – в минулому

Він зазначив, що країни забудуть про всі ті розбіжності, які були між ними в минулому і українці точно будуть пам'ятати, що поляки зробили для їхньої держави. Презент також висловив сподівання, що Польща вдячна українцям також за те, що вони стали, щоб захистити спільні цінності для усієї Європи, яка думає про життя, а не приносить своєю зброєю смерть.

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